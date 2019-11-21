21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Medipol Başakşehir oldu.
Milli takımın yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı.
Bu alanda Medipol Başakşehir'i 4'er futbolcusu milli takımın grup eleme maçlarında görev yapan Fenerbahçeli oyuncular 1317 dakika (Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç) ve Beşiktaşlı futbolcular 1095 dakika (Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül) ile takip etti.
Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile Ömer Bayram oldu.
Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.
Oyuncuları A Milli Takımda en fazla süre alan kulüpler sıralamasında, Lille'in ardından ise Avrupa kulüpleri sıralandı. Lille, Fortuna Düsseldorf, Juventus, Milan, Everton, Le Havre, Leicester City, Celta Vigo, Roma ve Schalke 04'ün ardından Trabzonsporlu futbolcular 121 dakikayla sıralamada kendine yer bulabildi.
|Takım adı
|Oyuncu Sayısı
|Toplam Süre
|Medipol Başakşehir
|4
|1807
|Fenerbahçe
|4
|1317
|Beşiktaş
|4
|1095
|Lille
|2
|1010
|Fortuna Düsseldorf
|2
|965
|Juventus
|1
|890
|Milan
|1
|628
|Everton
|1
|459
|Le Havre
|1
|421
|Leicester City
|1
|314
|Celta Vigo
|1
|225
|Roma
|2
|176
|Schalke 04
|2
|175
|Trabzonspor
|3
|121
|Galatasaray
|1
|91
|Real Valladolid
|1
|90
|Antalyaspor
|1
|90
|Demir Grup Sivasspor
|1
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|1
|12
MERİH DEMİRAL ZİRVEDE
A Milli Futbol Takımının eleme grubunda oynadığı maçlarda toplam 34 futbolcu süre aldı.
Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile Merih Demiral oldu.
Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. İlk 9 maçın tamamında 90 dakikayı tamamlayan Merih, son oynanan Andorra mücadelesinin 80. dakikasında ise yerini Mert Çetin'e bıraktı.
Merih Demiral'ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır'a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.
Milli Takımın grubunda oynadığı maçlarda süre alan oyuncuların sıralaması ise şöyle:
|Oyuncu adı
|Takımı
|Süre
|Merih Demiral
|Juventus
|890
|Mert Günok
|Medipol Başakşehir
|810
|Mehmet Zeki Çelik
|Lille
|728
|Hakan Çalhanoğlu
|Milan
|628
|Burak Yılmaz
|Beşiktaş
|628
|Kaan Ayhan
|Fortuna Düsseldorf
|625
|Ozan Tufan
|Fenerbahçe
|560
|Mahmut Tekdemir
|Medipol Başakşehir
|540
|Cenk Tosun
|Everton
|459
|İrfan Can Kahveci
|Medipol Başakşehir
|427
|Umut Meraş
|Le Havre
|421
|Dorukhan Toköz
|Beşiktaş
|371
|Hasan Ali Kaldırım
|Fenerbahçe
|360
|Kenan Karaman
|Fortuna Düsseldorf
|340
|Çağlar Söyüncü
|Leicester City
|314
|Yusuf Yazıcı
|Lille
|282
|Emre Belözoğlu
|Fenerbahçe
|227
|Okay Yokuşlu
|Celta Vigo
|225
|Deniz Türüç
|Fenerbahçe
|170
|Cengiz Ünder
|Roma
|166
|Ömer Bayram
|Galatasaray
|91
|Enes Ünal
|Real Valladolid
|90
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|90
|Ozan Kabak
|Schalke 04
|90
|Nazım Sangare
|Antalyaspor
|90
|Ahmed Kutucu
|Schalke 04
|85
|Güven Yalçın
|Beşiktaş
|50
|Gökhan Gönül
|Beşiktaş
|46
|Berkay Özcan
|Medipol Başakşehir
|30
|Abdülkadir Ömür
|Trabzonspor
|28
|Emre Kılınç
|Demir Grup Sivasspor
|15
|Efecan Karaca
|Aytemiz Alanyaspor
|12
|Mert Çetin
|Roma
|10
|Abdülkadir Parmak
|Trabzonspor
|3
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