A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki 8. maçında son Dünya Şampiyonu Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen ay-yıldızlılar, pes etmedi ve 81. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle 1 puanı kopararak liderliğini kaptırmadı. Önceki yıllarda duran topları etkin şekilde kullanamayan Milli Takım, bu elemelere ise kafa golleriyle damga vurdu!

İzlanda, Andorra, Arnavutluk maçlarında birer, Moldova'ya karşı toplamda 3, Fransa'ya da her iki maçta da 1 kafa golü atan Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde kafayla bulduğu gol sayısını da 8'e yükseltti. Opta'nın aktardığına göre EURO 2020 elemelerinde en fazla kafa golü atan ülke Türkiye oldu.

KAAN'DAN İKİNCİ GOL!

Dün Milli Takımımız'a 1 puanı kazandıran ve Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan, Konya'daki Fransa maçında da rakip fileleri benzer bir şekilde havalandırmıştı! Milli yıldız attığı gollerle Fransa karşısında kazanılan 4 puanın mimarlarından oldu.