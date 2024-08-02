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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli sporcularımız Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi turnuvaya veda etti! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli sporcularımız Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi turnuvaya veda etti!

        Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:59 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:59
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        Milliler "yakın ok" avantajıyla elendi
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı.

        Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

        Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi.

        İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.

        Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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