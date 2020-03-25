Tokyo 2020'ye kota alan sporculardan Hatice Kübra İlgün, Taha Akgül, Cenk İldem ve Süleyman Atlı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tekvandoda kadınlar 57 kiloda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Hatice Kübra, "Bildiğiniz üzere dünya ve Türkiye'de bulunan koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Önemli olan tabii ki hepimizin sağlığı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde korunarak geçirmemiz gerekiyor. Evde kalmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

"Bizim için hedef değişmedi." diyen milli tekvandocu, "Tabii ki hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak, ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olimpiyatlar 2021'de de yapılsa bizim için her şey yine aynı şekilde devam edecek. Dualarınızı bekliyoruz, evde kalın." şeklinde görüş belirtti.

TAHA AKGÜL: KARARI OLUMLU KARŞILIYORUM

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise koronavirüsün hızlı bir şekide yayıldığına işaret ederek, "Sporcular olarak bu dönemde çok zor şartlarda antrenmanlarımızı yapıyoruz, evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Koronavirüs sporcuları da çok ciddi anlamda etkiledi." dedi.

Taha, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin salgın nedeniyle olimpiyatları ertelediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün çok sevindirici bir haber aldık, olimpiyatların ertelendiği kararı bize ulaştı. Bu kararı çok büyük bir mutlulukla karşıladım. Çünkü biliyorsunuz benim bir sakatlığım vardı, iki ay önce ameliyat olmuştum. Daha toparlanma sürecindeydim. Olimpiyatlar ağustos ayında yapılsaydı bir şekilde yetişecektim ama performansım iyi olmayacaktı. Dünkü kararı çok olumlu karşılıyorum."

Önceliğin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Taha, "Sporcuların sağlığı her şeyden önce geliyor. Tokyo'ya 11 bin sporcu gelecekti, onların sağlığı daha önemli. Olimpiyatlarda başarılı olduk, olmadık önemli değil, insan sağlığı daha önemli. İnşallah hep birlikte ülke olarak bu zor günleri atlatacağımızı düşünüyorum. Devlet ve millet el ele bu zor günleri atlatacağız." diye konuştu.

Hedefinin her zaman altın madalya olduğunun altını çizen milli sporcu, "İnşallah 2021 yılında yapılacak olimpiyatlara daha iyi şartlarda, daha sağlıklı, huzurlu bir şekilde hazırlanacağımızı umut ediyorum. 2021'de yapılacak olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

CENK İLDEM: YERİNDE BİR KARAR

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi yerinde bir karardı." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını dile getiren Cenk, şunları söyledi:

"Son zamanlardaki belirsizlik gerçekten bizi de etkiledi. Kamp, kota müsabakalarının yapılamaması... Bizi zor bir süreç bekliyordu. 2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021 yılına alındı. Planlamamızdaki ufak değişiklikler haricinde hedeflerimiz aynı olacak. Biz de Macaristan kampı dönüşü 14 günlük karantina süresine uyuyoruz. Bugün son günümüz, evlere dağılacağız. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor."

SÜLEYMAN ATLI: HEDEFİMİZ DEĞİŞMEDİ

Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de göründüğünü hatırlatarak, "Bu süreçte ben ve sporcu arkadaşlarım antrenmanlarımızı dahi evimizde yapıyoruz. Sizleri de evde kalmaya, evde spor yapmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için evde kalın." şeklinde konuştu.

Koronavirüsün spor organizasyonlarını da etkilediğine dikkati çeken Süleyman, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Umarım bu virüsü bir an önce tüm dünya ve Türkiye olarak atlatırız, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na en hazır şekilde giderek Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ederiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi hedefimizi değiştirmedi. Çünkü benim hedefim olimpiyat şampiyonluğu, 2020 veya 2021 fark etmiyor. En hazır şekilde olimpiyatlara giderek şampiyonluğu hedefliyorum."