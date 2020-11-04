Milli sporcu Şahika Ercümen Halfeti'de "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleşirdi - ŞANLIURFA

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UNDP Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Şahika Ercümen, dalış öncesi Halfeti Halk Eğitim Merkezine ait duba sergi alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kalplerinin İzmirli depremzedelerle birlikte olduğunu, böyle günlerde gücünü gösteren, özünde yardımlaşma olan bir ülkeye sahip olduklarını söyledi.

Ülke olarak bu zor günlerin atlatılacağını ve yaraların hep birlikte sarılacağını ifade eden Ercümen, "Özelikle nefesimi bugün İzmir için tutmak istiyorum. Onlara ithaf etmek istiyorum. Doğudan batıya küçücük de olsa onlara nefes olmak istiyorum." dedi.

Ercümen, hem Türkiye'de hem dünyada farkındalık oluşturmak için dalış gerçekleştireceği anlatarak, şöyle konuştu:

"Çünkü benim son yıllarda en çok karşılaştığım şey suyun altındaki atıklar ve çöpler. Bunları gördükçe, hem etkilenen bir doğa, artık nefes alamayacak bir hale geldiğimiz bir gezegen ve bunun beraberinde ekonomimizin de bundan çok etkilendiğini görüyoruz. Geri dönüşüm imkanlarını kullanmadığımız için çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığımız bir gidişattayız. Sudaki Yaşam Savunucusu olarak bu görevi yapmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Çünkü benim yaşamımdaki en önemli amaçlarımdan birisi sadece ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak değil bunun yanında daha yaşanabilir bir gezegen, daha doğaya saygılı bir küresel bakış açısını ilerletmek. Dolayısıyla bugün yapacağımız dalışta bu anlamda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli çünkü bazen sesiniz suyun altından daha iyi çıkıyor. Orada büyük bir sessizlik hakim ama bazen mesajlarınız daha doğru ulaşıyor. Umarım yerine ulaşır."

- "Halfeti'yi spor turizminde çok büyük bir potansiyel görüyorum"

Ercümen, dünyanın yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu anımsatarak, doğaya, dünyaya ne kadar iyi bakılırsa o kadar olumlu geri dönüşler alınacağını vurguladı.Doğanın insanlara farklı şekillerde yüzünü gösterdiğinin altını çizen Ercümen, şöyle konuştu:

"Belki de şu an yaşadığımız pek çok krizin alt yapısında bu var. Onun için ben bu konulara çok çok önem veriyorum. Halfeti'ye geldiğimde şunu hissediyorum, çok müthiş bir doğa, mükemmel bir yer. Hem spor turizmi hem de sürdürülebilir kalkınma olarak burada çok büyük bir potansiyel görüyorum. Çok özel bir yer, zamanın durduğu, tarihin iç içe geçtiği çok önemli bir yer. Dilerim burada da su sporları, su altı sporları, spor turizmi ve sürdürülebilir turizm ilerleyen yıllarda çok daha gelişir. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyarım. Bizim yaptığımız tüm projelerde aslında gördüğümüz şey, her şeyin bize bağlı olduğu. Biz istersek dünyamızı olumlu veya olumsuz değiştirebilme gücüne sahibiz. Biliyorum herkes bu amaç için, daha iyi yaşanabilir, daha sürdürülebilir dünya için burada."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de çevresel olarak sürdürülebilirliğin sağlanmaması durumunda ekonomik olarak da sürdürülebilirliğin sağlanamayacağını söyledi.

Sıfır atık kavramının bu açıdan önemli olduğunu vurgulayan Tomasi, "Bizim amacımız üretim yaparken ürettiğimizi sorumlu bir şekilde üretirken sorumlu bir şekilde tüketen bir toplum oluşturabilmek. Üretimimizi gerçekleştireceğiz ancak ürettiğimiz ürünlerin de geri dönüşümünün yapılabilmesi gerekiyor, atıkların en aza indirgenmesi gerekiyor. Böylece sıfır atık toplumuna bu şekilde yaklaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da katı atık konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- Dalış sırasında İzmir'e destek pankartı açtı

Konuşmaların ardından tekneyle Savaşan Mahallesi'ne geçen Ercümen, burada yarısı su altında kalan cami minaresinin yanında dalış gerçekleştirdi.Dalış sırasında Ercümen'e UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de eşlik etti.

Ercümen, dalış sırasında "Kalbimiz İzmir'de" ve "Doğudan batıya nefesimiz nefesiniz olsun İzmir" yazılı pankartlar açtı.

Ercümen, dalış sonrasında gazetecilere değerlendirmede bulundu.Halfeti'de daha önce farklı bir bölgede dalış yaptığını hatırlatan Ercümen, "Su gerçekten soğuktu, galiba yaz aylarında buraya gelmek daha önemli. Buna rağmen burada suyun altında kalan yaşanılan bir tarih var. Bunlara sahip olmak çok önemli. Özel bir dalış benim için çünkü birçok insan dalış deyince mavi sularda dalmıştır ama böyle tarihe dalmak bence çok daha özel ve anlamlı. O yüzden ben burada olmaktan çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, etkinliği, Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ve Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile UNDP yetkilileri de izledi.