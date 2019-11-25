25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Londra’da yapılan Bellator MMA mücadelesinde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelen kick boks sporcusu Sabriye Şengül, talihsiz bir maç geçirmişti.
Türkiye’yi ilk kez kafes dövüşünde temsil eden kadın sporcu Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz’a 32 saniyede nakavt olmuştu.
"RAKİBİME DEĞİL, HIRSIMA YENİLDİM"
Sabriye Şengül, bugün 2. Sayfa programına katıldı. "Rakibime değil hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğulan Şengül, şu açıklamaları yaptı:
Yapmamam gereken hamleleri yaptım. Hocamı dinlemedim, hırsıma yenildim. 1 aydır savunma ağırlıklı çalıştık. Ben bekleyecektim, o üzerime gelecekti.
"RİSK ALDIM"
Maça çok sinirli ve hırslı çıktım. Olmadı... Alabileceğim bir maçtı. Kendime güveniyordum. 1 ay hazırlanmak için yeterli bir süre değildi. Risk aldım.
Yenildikten sonra uyku uyuyamadım. Hırsıma yenildim ben rakibime yenilmedim. Bunun rövanşı da olacak ilerleyen zamanlarda.
"DÜŞENE BİR DE SİZ VURMAYIN"
Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim. Daha çok çalışacağım.
"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ, BU DAHA BAŞLANGIÇ"
Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, maç sonrası sosyal medya hesabından Türk halkından özür dileyerek şu açıklamayı yapmıştı:
Antrenörlerimle bir aydır savunma çalıştığımız halde gereken taktiği yapamadım. Çünkü sinirime ve hırsıma yenik düştüm. Asla heyecanlı değildim. Türk halkından ve antrenörlerimden özür diliyorum. Hiçbir şey bitmedi! Bu daha başlangıç.
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