Beşiktaş’ta yol verme nedeniyle tartıştığı kişinin burnunu kırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan serbest dalış şampiyonu milli sporcu Rüstem Derin, hakim karşısına çıktı.

4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya "Kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis talep edilen sanık Rüstem Derin katıldı. Şikayetçi Abdulkadir Akay ise duruşmaya gelmedi.

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Duruşmada ifade veren sanık Rüstem Derin, olay günü gidiş gelişli bir yolda seyir halinde olduğunu ve kendi şeridinde gittiğini söyledi. Müştekinin şeridinde başka bir araç park ettiği için kendi şeridine girdiğini belirten Rüstem Derin, "Ben ani fren yapmak zorunda kaldım. Araçtan inmeden camı açarak yol benim şeklinde söz söyledim. Özür bekledim. Yoluma devam etmeye başladım. O sırada müşteki araç içerisinden bana sinkaflı küfür etti. Bende aracımdan inerek müştekinin yanına gittim. 'Ne dedin sen?' dedim. O sırada araç içerisinden kolunu dışarı çıkararak hadi git ya şeklinde çıkıştı. Bana bir şey yapacağını düşünerek kendimi korumak amacıyla müştekiye yumruk attım. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Milli sporcuyum. Sabıkam yoktur" dedi.

"HAKSIZ TAHRİK VARDIR"

Sanık avukatı ise, "Ters yönden gelen bir araç söz konusudur. Müvekkilim bu kişiyi uyarmak istemiştir. Ancak kendisine küfür edilmiştir. Haksız tahrik vardır. Müvekkilim uyarmak için inmiş ancak müştekiden kaynaklı el hareketi de ve müdahale gelmesi üzerine haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir" dedi.

SANIĞIN SAVUNMALARINI KABUL ETMEDİ

Şikayetçi avukatı ise, müvekkilinin Beşiktaş Belediyesi'nde engelli kadrosunda mühendis olarak çalıştığını belirterek, "İzin alamadığı için gelememiştir. Sanığın mahkeme huzurunda verdiği ifadeyi kabul etmiyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, şikayetçi Abdulkadir Akay’ın bir sonraki duruşma hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.