Milli sörfçü Çağla Kubat'ın tekne motorunun çalınması güvenlik kamerasında - İZMİR

Alaçatı Mahallesi Akçakaya mevkisinde dün sörf okulunun önündeki bottan tekne motorunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir iş yerinin güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi.Görüntülerde, üç kişinin motoru sökmesi ve taşıması yer alıyor.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağla Kubat'a ait teknenin motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklanmış, bir depoda bulunan motor sahibine teslim edilmişti.