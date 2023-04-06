Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Milli Takım Milli skandal! U19 Kadın Milli Takımımız hükmen mağlubiyet aldı! Cezalı oyuncu oynattılar...

Milli skandal! Hükmen mağlubiyet

U19 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçında Andorra'yı 4-0 yenmesine rağmen hükmen mağlup sayıldı! Ay-yıldızlılar mücadelede cezalı olan iki futbolcuyu oynatınca UEFA, hükmen mağlubiyet kararı verdi!

Giriş: 06.04.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Milli skandal! U19 Kadın Milli Takımımız hükmen mağlubiyet aldı! Cezalı oyuncu oynattılar...

U19 Kadın Milli Takımımız, Litvanya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarındaki ilk maçında Andorra'yı 4-0 yendi.

Mücadelede Millilerimi galibiyete taşıyan golleri 6.dakikada Rojin Polat, 21. ve 60. dakikalarda Mine Yıldız, 90+4.dakikada Tuana Yılmaz atarken mücadelenin sonucu ise 3-0'lık hükmen mağlubiyetimizle tescillendi.

İKİ CEZALI OYUNCU OYNATILDI!

Andorra maçından sonra Litvanya'yı da 1-0 mağlup ederek puanını 6 yapan Milli Takımımızın Andorra galibiyeti, UEFA tarafından 3-0'lık hükmen mağlubiyet olarak tescillendi. Ay-yıldızlılar, Andorra maçında, cezalı olan iki futbolcuyu oynatınca UEFA'dan ceza geldi.

Litvanya galibiyetiyle puanını 3 yapan ay-yıldızlılar, lider olması gerekirken skandal sonrasında üçüncü sıraya geriledi.

U19 Milliler, yarın Moldova ile karşılaşacak. Elemelerde grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ÖSYM sözleşmeli personel alımı yapacak
ÖSYM sözleşmeli personel alımı yapacak
İran ve Suudi Arabistan arasında anlaşma
İran ve Suudi Arabistan arasında anlaşma
İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...
İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...
Baharın gelişiyle oluşan güzellikler havadan görüntülendi
Baharın gelişiyle oluşan güzellikler havadan görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.