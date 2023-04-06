Mücadelede Millilerimi galibiyete taşıyan golleri 6.dakikada Rojin Polat, 21. ve 60. dakikalarda Mine Yıldız, 90+4.dakikada Tuana Yılmaz atarken mücadelenin sonucu ise 3-0'lık hükmen mağlubiyetimizle tescillendi.

Andorra maçından sonra Litvanya'yı da 1-0 mağlup ederek puanını 6 yapan Milli Takımımızın Andorra galibiyeti, UEFA tarafından 3-0'lık hükmen mağlubiyet olarak tescillendi. Ay-yıldızlılar, Andorra maçında, cezalı olan iki futbolcuyu oynatınca UEFA'dan ceza geldi.