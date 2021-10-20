Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için "taziye ve anı defteri" açıldı

AA

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ile ilgili anıların ve taziye mesajlarının paylaşılması amacıyla Baykar'ın internet sitesinde "taziye ve anı defteri" açıldı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun... Ebediyete irtihal eden Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar ile yaşadığınız anılarınızı ve taziye mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.

Yeni açılmış olmasına karşın anı defterinde; Özdemir Bayraktar'ı uzaktan ya da yakından tanıyan, TEKNOFEST veya başka vesilelerle kendisiyle anısı bulunan kişilerden yüzlerce mesaj bulunuyor. Mesaj gönderenler arasında Azerbaycan ve Kırgızistan'dan vatandaşlar da yer alıyor.

Bir başsağlığı mesajında, "İnanmış olduğu davada vatanı ve milleti için yılmadan, yıkılmadan, mücadelesine son nefesine kadar devam eden kişiliği, karakteri ve zekası ile tüm dünyanın örnek alması gereken bir insanın aramızdan ayrılması ne büyük bir kayıp…" ifadeleri kullanılırken, diğer bir mesajda, "Milli gücümüzün ilham kaynağı" ifadesine yer veriliyor. Azerbaycan'dan bir seveni ise başsağlığı mesajında "Bu büyük Türk oğlunun devlet ve halkı için büyük hizmetleri vardır." değerlendirmesinde bulunuyor.

Özdemir Bayraktar için açılan "taziye ve anı defteri"n​​​​​​​e "https://www.baykartech.com/ani-defteri.html" adresinden ulaşılabiliyor.

- Milli SİHA'ların öncü ismiydi

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar, dün son yolculuğuna Fatih Camisi'nden uğurlandı. Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

1949 yılında, aslen Trabzon Sürmeneli olan balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Garipçe köyünde dünyaya gelen Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezuniyetinin ardından Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici olarak çalıştı. 1984 yılında ise otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı.

Bayraktar, Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Özdemir Bayraktar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibiydi.

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmüştü.