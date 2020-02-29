MSB'den yapılan açıklamada, "Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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