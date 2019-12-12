Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 teröristin teslim olduğu bildirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB); 4'ü Silopi'de, 1'i Nusaybin'de olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadeleri yer aldı.