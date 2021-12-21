Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Kanlı Noel’in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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