Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vurulduğunu açıkladı.

EYP VE MAYINLAR İMHA EDİLİYOR

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor" denildi.