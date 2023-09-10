Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki geldi

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki geldi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 00:15 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman TSK, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele etmektedir.

        "Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez"
        "Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez"

        Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler" denildi.

        REKLAM

        "AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR"

        TSK'nın, tüm hezeyan ve kara propaganda çabalarına rağmen, terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değer çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MSB
        #sezgin tanrıkulu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Habertürk Anasayfa