Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

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