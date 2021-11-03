Bakanlık kaynaklarından S-400 iddialarına yalanlama

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sky News Arabia, bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı iddia edilen haberinde Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 bataryalarını ABD ve NATO güçleri tarafından da kullanılan İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğini duyurmuştu.