Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de radikal grupların roket saldırısında 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib eyaletinde düzenlenen saldırıda iki askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin da yaralandığını açıkladı.

Yaşamlarını yitiren askerlerin, 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile 28 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş oldukları duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla saldırıda hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1240728693196165120

Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş için bugün Sivas ve Kahramanmaraş'ta cenaze törenleri düzenlenecek.

İdlib'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 5 Mart'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez bir saldırıda Türk askerleri hayatlarını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda stratejik önemi yüksek M4 Karayolu'nda bulunan bir Türk askeri konvoyunun hedef alındığını bildirdi.

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