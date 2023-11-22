Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova’lı mevkidaşı ile görüştü

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Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı’nın (SEDM) ardından ikili görüşmelere devam eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaîi ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler, ayrıca SDEM toplantısına katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga’yı da kabul etti.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir