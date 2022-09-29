Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı programlara katılmak üzere geldiği Şırnak’ta, bir çay bahçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı programlara katılmak üzere beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Şırnak’a geldi. Akar, ve beraberindekiler bir çay bahçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı programlara katılmak üzere geldiği Şırnak’ta, bir çay bahçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Akar, çay bahçesinde sohbet ettiği bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakma tavsiyesinde bulundu.

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