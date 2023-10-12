Milli Savunma Bakanı Güler Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

AA'nın haberine göre; NATO Karargahı'nda ilk defa düzenlenen ve Güler ile Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.