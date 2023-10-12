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        Haberler Dünya Diplomasi Milli Savunma Bakanı Güler Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Güler Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı sonrası bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:19
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        Milli Savunma Bakanı Güler Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

        AA'nın haberine göre; NATO Karargahı'nda ilk defa düzenlenen ve Güler ile Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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        #Ukrayna
        #Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
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