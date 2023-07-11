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        Milli Savunma Bakanı Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefonda görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 tedarik/modernizasyonu üzerinde duruldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 08:41
        Milli Savunma Bakanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

        ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler’in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.

        İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.

        Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığının Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        #Yaşar Güler
        #F-16
        #ABD
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