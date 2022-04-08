Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

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Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.