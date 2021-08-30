Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubayla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Milli Mücadele'de görev alan komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakan Akar, saygı duruşunun ardından şeref defterine şunları yazdı:
"Milli mücadelemizin kahraman komutanları ve değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Egemenlik ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı büyük bir inanç, irade ve kararlılıkla başlattığınız Milli Mücadelemizi 30 Ağustos 1922'de zafere taşıdınız. Bu zafer asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Vatanımızı, asil milletimizi ve kutsal değerlerimizi korumak için gösterdiğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler için en büyük ilham kaynağıdır."
Devraldıkları kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmanın, omuzlarına yüklenmiş tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti:
"Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün komutanlarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Milli Mücadele'de görev alan komutanların kabirlerine karanfil bırakmalarının ardından anı fotoğrafı da çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!