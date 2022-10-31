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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ve Türkiye'nin Ukrayna ile anlaşmanın devamı için uzlaşmasının ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları bir görüşme gerçekleştirdi.

Giriş: 31.10.2022 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Bakan Akar'dan Rus mevkidaşıyla kritik görüşme
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması:
Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi
Son dakika... Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, "Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi." dedi.

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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