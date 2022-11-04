Bakan Akar Stoltenberg ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da bir araya geldi." denildi.

Stoltenberg bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Stoltenberg ile bir araya gelmişti.