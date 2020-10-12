Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı ifade edildi.