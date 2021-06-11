Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç için taziye mesajı

AA

Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Sağdıç'ın dün şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Sağdıç'ın fotoğrafına da yer verildi.