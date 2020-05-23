Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı:

Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birliğin, beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin daha da güçlendiği, huzur, barış ve sevgi ortamının pekiştiği bir bayramı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kovid-19'la mücadele kapsamındaki sınırlandırmalar nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini aktaran Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla birlik, beraberlik ve koordinasyon içerisinde salgınla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini kaydetti.
Akar, Bakanlık tarafından hayata geçirilen bireysel ve kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler sayesinde başta operasyon bölgesi olmak üzere tüm birlik ve kurumlardaki faaliyetlerin salgından etkilenmeden, hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sağlık malzemeleri üreterek salgınla mücadeleye katkı sağladığını aktaran Akar, bu desteğin süreceğine işaret etti.
- "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın alnından öpüyorum"
Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:
"Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da vatan topraklarımıza, mavi vatanımıza, semalarımıza, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi de azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarında öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde, kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri, yaşamını yitiren gazileri, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarını rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Akar, hayatta olan gazilere saygı ve şükranlarını sunduğunu vurguladı.
Kovid-19 nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Akar, hastalara acil şifa temennisinde bulundu.
Akar, "Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." ifadesini kullandı.
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