Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Akar, bayramların milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, örf ve adetlerin coşkuyla yaşandığı ve yaşatıldığı önemli kültürel değerlerden olduğuna işaret etti.
Akar, "Bayramların getirdiği dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamından ilham alan asil milletimiz, kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde ortak hareket ederek bin yıldır milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmiş ve ayrılmaz bir bütün olmuştur." mesajı verdi.
Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının da Türkiye'nin daima birlik, beraberlik ve güven içerisinde olması, Türk milletinin nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme gayretinde olduğunu vurgulayan Akar şunları kaydetti:
"Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK, vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK’nın kahraman mensupları; yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korurken Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova ve Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerde de barış ve istikrar için görev yapmaktadır. Bayram sevincini yaşadığımız bugünlerde karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyor, bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyorum.
Bu vesileyle gazilerimizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerinin ve tüm mensuplarımızın sağlık ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."
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