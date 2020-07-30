Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kurban Bayramı mesajı:

Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında milletlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıktığı müddetçe var olup geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini bildirdi.
Bayramlar gibi kültürel değerleri muhafaza etmenin ve bu değerlerin topluma kazandırdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu gelecek nesillere aktarmanın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Akar, Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının birlik ve dirlik içerisinde nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görevleri yerine getirme gayretinde olduğunu belirtti.
Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemize ve asil milletimize yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanımızda, ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için verdiğimiz bu mücadele, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla devam edecektir.
Bu vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB'nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum."
- "Sağlık ve esenlikler diliyorum"
Mesajında, bayram süresince görev başında olacak personel ile şehit aileleri ve gazilere de esenlikler dileyen Akar, şu ifadeleri paylaştı:
"Aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin, bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve hava şartlarında büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın, emekli personelimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlikler diliyorum."
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