Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı.

Akar ve Alman Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, askerî törenin ardından Millî Savunma Bakanlığında baş başa görüşme yaptı.

Akar ve Annegret Kramp-Karrenbauer baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi."

Akar basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "İkili, bölgesel ve küresel konularda ve NATO içinde karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunduk. Görüştüğümüz konularda ciddi şekilde bir anlayış ve yaklaşım içinde olduğumuzu müşahede ettik.

(Lisans ihraç kısıtlaması) Kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Sayın Bakan'a söyledik. Herhangi bir kısıtlama Türkiye'nin dolayısıyla da İttifak'ın birtakım zaaflara düşmesine sebebiyet verebilir."