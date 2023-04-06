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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. İki bakan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra F-16 ve tahıl koridoru konularını da ele aldı.

Giriş: 06.04.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyulan üzüntü ifade edildi. Bunun yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden duyulan memnuniyet ile Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

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