Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanında, savunma ile güvenlik konuları da ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'in planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar ele alındı.

Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile 6 gün önce NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.