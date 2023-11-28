Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları: 2024 tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

        Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 400 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanma hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Şans oyunuseverler için "Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 01:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayına artık sayılı günlerin kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesi araştırması gündeme geldi. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlarımız için Milli Piyango çekilişi bilet fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

          400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        İşte böyle parayı aldı
        İşte böyle parayı aldı
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Hamas'tan 'insani ara' açıklaması
        Hamas'tan 'insani ara' açıklaması
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Habertürk Anasayfa