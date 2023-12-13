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        Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek yılbaşı biletleri ne kadar?

        Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı açıklandı

        Aralık ayının ortalarına girilmesiyle yılbaşı bilet fiyatlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yılbaşı bileti almak isteyen kişiler yılbaşı çeyrek, tam, yarım bilet fiyatlarını araştırıyor. Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı netlik kazandı. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet fiyatları ile konuyla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:19
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları... 31 Aralık yılbaşı gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ve büyük ikramiye tutarı yılbaşına sayılı günler kala merak ediliyor. Milli Piyango çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı. Peki, 2024 Yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

          400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        • 4

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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