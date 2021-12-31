Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl 31 Aralık'ta Noter huzurunda gerçekleştirilen Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yılbaşı Özel çekilişinde 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye dışında 12 bin TL, 6 bin TL, 240 TL ve 2 bin TL değerinde ikramiyeler için çekilişler de yapılıyor. Yılbaşı bileti alanların merakla beklediği Milli Piyango 12 bin TL kazandıran numaralar hangileri sorusunun cevabı belli oldu. İşte şanslı numaralar...

MİLLİ PİYANGO 12 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 12.000 TL-12.000.000 TL kazanan numaralar saat 17.00'sde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.

12.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.