Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi amorti rakamları bu akşam belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, çekilişin ardından amorti rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango amorti ne oldu?" İşte detaylar...