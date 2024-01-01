Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango amorti ne oldu?
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar amorti ikramiyesi de merak edilip araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi çekilişi yapılan 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise bilete amorti ikramiyesi isabet etmiş olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedeli kazandırmaktadır. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları...
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Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi amorti rakamları bu akşam belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, çekilişin ardından amorti rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango amorti ne oldu?" İşte detaylar...
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MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ RAKAMLARI NE OLDU?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu sene amorti rakamları 2 ve 7 oldu
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MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ BİLMEK GEREKLİ?
Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
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31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU