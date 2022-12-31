31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi



Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.



Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.



200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.



Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.