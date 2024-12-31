Yeni yılın gelmesiyle beraber her sene olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılacak. Bu kez, milyonlarca vatandaş 600 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için yılbaşı günü şansını bir kez daha deneyecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango'da son 4 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? İşte, detaylar...