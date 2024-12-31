Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı geri sayım sürüyor. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek vatandaşların yanı sıra son 3 rakamı bilen de ikramiye kazanacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Bu seneki büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu çekiliş 31 Aralık günü 18.30'da başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango son 3 rakama ne veriyor? İşte, detaylar...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 3 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1.800 TL olarak belirlendi.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU