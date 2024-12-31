Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Bu seneki büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu çekiliş 31 Aralık günü 18.30'da başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango son 3 rakama ne veriyor? İşte, detaylar...