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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar, kaç TL veriyor? Milli Piyango son 3 rakama kaç para ikramiye veriyor?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı geri sayım sürüyor. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek vatandaşların yanı sıra son 3 rakamı bilen de ikramiye kazanacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:07
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı çekilişi yine milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Bu seneki büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu çekiliş 31 Aralık günü 18.30'da başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango son 3 rakama ne veriyor? İşte, detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?

          2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 3 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1.800 TL olarak belirlendi.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

          Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Çeyrek bilet: 150 TL

          Yarım bilet: 300 TL

          Tam bilet: 600 TL

        • 5

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

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