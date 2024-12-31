Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Milli Piyango tam, çeyrek ve yarım bilet fiyatları, yeni yıla milyoner olarak girme umuduyla bilet almak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da 9 Kasım 2024 itibarı ile satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yarım bilet fiyatı...