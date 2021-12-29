MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz