Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen detaylar arasında yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Öte yandan "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman,saat kaçta yapılacak? Milli Piyango bileti nereden alınır?" sorularının cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, merak edilen detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!

Kuşa Dikkat!

Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

Kabartmalı Seri Numarası

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

Kağıt Para Sesi Çıkarmalı

Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.