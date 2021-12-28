Yılbaşına doğru geri sayım başladı, her yıl olduğu gibi bu yııl da Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saati araştırmaları gündeme oturdu. Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusu vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Noter huzurunda gerçekleşen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet satın alan vatandaşlar büyük ikramiye çekilişinin hangi saatte yapılacağını merak ediyor. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saati