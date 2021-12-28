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Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saatleri 2022

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saatleri

28.12.2021 - 16:30 | Güncelleme: YAŞAM

  • Yılbaşına doğru geri sayım başladı, her yıl olduğu gibi bu yııl da Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saati araştırmaları gündeme oturdu. Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusu vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Noter huzurunda gerçekleşen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet satın alan vatandaşlar büyük ikramiye çekilişinin hangi saatte yapılacağını merak ediyor. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saati

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için toplar 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.00'de dönmeye başlayacak. 

    12.000 TL- 12.000.000 TL bandındaki ilk çekiliş saat 17.00'de Noter huzurunda gerçekleşecek. 

  • 6.000 TL kazanan şanslıları belirlemek adına 31 Aralık 2021 18.30'da toplar bir daha dönecek. 

  • Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 3. çekiliş 31 Aralık 2021 saat 20.30'da, 240 TL-2000 TL talihlileri için yapılacak. 

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA?

    31 Aralık Cuma akşamı Yılbaşı çekilişi kapsamında amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak.

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