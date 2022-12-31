Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı, 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak ümidiyle bilet alanların gündeminde yer alıyor. Sisal Şans tarafından , noter huzurunda gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izlenebilecek. Bu sene 12:30'da başlayacak , amorti ve büyük ikramiye kazandıran numaralar saat 23:15'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi YouTube canlı yayın izleme ekranı ve Milli Piyango Online, MPİ TV, Kanal D kazandıran numaralar sorgulama ekranı...