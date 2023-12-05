Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, 2024 Milli Piyango bileti kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaç TL? İşte merak edilen detaylar...
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Milli Piyango büyük ikramiyesi ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatı belli oldu. Detayların belli olmasının ardından yılbaşı ikramiyesi için hayal kuracaklar merak içerisinde bilet fiyatı ve ikramiyeyi merak ediyor. Peki, 2024 Milli Piyango bileti kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaç TL? İşte cevabı...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
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YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
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31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU