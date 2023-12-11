Yeni yıl klasiklerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi her sene olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Artık sayılı günlerin kaldığı çekiliş öncesi şans oyunu tutkunları "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...