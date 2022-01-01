Amorti rakamları Milli Piyango 2022 çekilişi sonrası belli oldu. Milli Piyango bileti alanlar ve şans oyunu tutkunları heyecanla sonuçları araştırıyor. Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar ise amorti rakamlarını merak ediyor. Merak edenler için Milli Piyango 2022 çekilişi amorti rakamlarını haberimizde derledik. İşte geçtiğimiz akşam saat 23.00'teki çekilişin ardından belli olan amorti rakamları...

MİLLİ PİYANGO AMORTİ 2022 NE KADAR?

Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonrasında belirlenen amorti rakamları, 4 ve 5 olarak belirlendi.

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olduğu için kişinin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.